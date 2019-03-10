Siirt'te Yöresel Yemek Yarışması Düzenlendi
1 saat önce
Siirt Valisi Ali Fuat Atik'in eşi Fulya Atik, Pervari ilçesini ziyaret ederek burada düzenlenen yöresel yemek yarışmasına katıldı.
Siirt
Valisi Ali Fuat Atik
'in eşi Fulya Atik, Pervari
ilçesini ziyaret ederek burada düzenlenen yöresel yemek yarışmasına katıldı.
Zengin Siirt mutfağının Türkiye
'de ve dünyada iyi tanıtılması, turizme kazandırılması amacıyla Siirt Valiliği
himayelerinde Vali Ali Fuat Atik'in eşi Fulya Atik öncülüğünde, ödüllü yöresel yemek yarışmasının Pervari etabı gerçekleştirildi. Fulya Atik ve beraberindeki heyet, yöresel yemek yarışmasını izledi. Yöresel şarkıcıların sahne aldığı ve halk oyunları gösterilerinin sergilendiği, çeşitli skeçler ve hanımlar arasında ödüllü çeşitli yarışmaların düzenlendiği programda, yöresel yemek yarışmasında dereceye giren hanımlar altınla ödüllendirildi.
16'sı yemek ve 14'ü tatlı kategorisinde olmak üzere 30 kadının yer aldığı yarışmada jüri üyelerinin yaptığı değerlendirme sonucunda, dereceye giren bayanlar, altınla ödüllendirdi.
Program, çekilen hatıra fotoğraf ile sona erdi. - SİİRT
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 12:34 Kaynak: İHA
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