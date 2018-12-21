Siirt'teki Trafik Kazası
9 saat önce
Siirt'te, yolcu minibüsünün çarpması sonucu yaralanan 7 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.
Siirt
'te, yolcu minibüsünün çarpması sonucu yaralanan 7 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.
17 Aralık
Pazartesi günü Erdal Kara
idaresindeki 56 D 0115 plakalı şehir içi yolcu minibüsünün Afetevler Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Yunus Emre Demir
'e çarpması sonucu Demir ağır yaralandı.
Tedavi edilmek üzere Batman
Bölge Devlet Hastanesine sevk edilen Demir, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Siirt'e getirilen Demir'in cenazesi Zevye Mezarlığı'nda defnedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 08:45 Kaynak: AA
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