Son Dakika Haberleri: Siirt'teki Trafik Kazası

Siirt'teki Trafik Kazası

9 saat önce

Siirt'te, yolcu minibüsünün çarpması sonucu yaralanan 7 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

Siirt'teki Trafik Kazası, System.String[]
Siirt'te, yolcu minibüsünün çarpması sonucu yaralanan 7 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.


17 Aralık Pazartesi günü Erdal Kara idaresindeki 56 D 0115 plakalı şehir içi yolcu minibüsünün Afetevler Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Yunus Emre Demir'e çarpması sonucu Demir ağır yaralandı.

Tedavi edilmek üzere Batman Bölge Devlet Hastanesine sevk edilen Demir, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Siirt'e getirilen Demir'in cenazesi Zevye Mezarlığı'nda defnedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 08:45 Kaynak: AA

Emre Demir, Siirt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çocuğunu Isıran Sokak Köpeklerine Tüfekle Ateş Açan Kişi Tutuklandı 3 Çocuk Annesi Gülben Ergen'den Şaşırtan 4'üncü Çocuk Yorumu: Yolda

Dünyaca Ünlü Ekonomistten Dolar Yorumu: Kısa Vadede Değer Kaybedecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Annesinin Tablosu Hediye Edilince Duygusal Anlar Yaşadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 06:17:03. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt'teki Trafik Kazası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]