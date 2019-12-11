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Son Dakika Güncel Siirt Valisi Ali Fuat Atik AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Siirt Valisi Ali Fuat Atik AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Siirt Valisi Ali Fuat Atik AA'nın

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Atik, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği ve "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde yer alan fotoğrafları tek tek inceledi.

Atik, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam", spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğraflarına oy verdi.

Geleneksel hale gelen yarışmada bu yıl yarışan fotoğraflarında birbirinden değerli ve anlamlı olduğunu belirten Atik, AA'nın 6 Nisan 2020'de 100'üncü yılını kutlayacağını hatırlattı.

Atik, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak amacıyla kurulan bu köklü kurumumuz, 100'üncü yılına doğru hızla koşarken bugün dünyanın her yerinde başarıyla görevini yerine getiriyor. Yarışmada yer alan fotoğraflar, AA ailesinin görevini bütün zorluklara rağmen en iyi şekilde yerine getirdiğinin bir göstergesidir. AA'ya daha nice yüzyıllar başarılı bir şekilde yayın hayatını sürdürmesini diliyorum."

Anadolu Ajansı, Behçet Alkan, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:22 Kaynak: AA
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