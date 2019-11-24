Siirtli hafızlar buluştu

Evrensel Hafızlar Derneği (EHAD) Siirt Şubesi hafız gençler için etkinlik düzenledi.

Hafızlık müessesesinin canlanması ve teşvik edilmesi amacıyla bir lokantada düzenlenen etkinliğe Siirt Müftüsü Ahmet Altıok da katıldı.



Müftü Altıok, Kur'an-ı Kerimi öğrenen, öğreten, muhtevasına vakıf olmaya çalışan ve bu uğurda hizmet verenlere her türlü katkıda bulunacaklarını söyledi.



Hafızlık müessesenin önemine değinen Altıok, şunları kaydetti:

Çok önemli bir müessese olan hafızlığın geliştirilmesi için büyük gayretler var. Bu müessese milli, manevi, ahlaki ve evrensel değerlere sahip, ruhsal ve bedensel yönden sağlıklı, üstün vasıflı, örnek nesiller yetiştirmeye katkı sağlıyor. Emeği ve katkısı olanlara teşekkürler ediyoruz."

Program dua ile sona erdi.