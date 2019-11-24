Son Dakika Haberleri: Siirtli hafızlar buluştu
Son Dakika Güncel Siirtli hafızlar buluştu - Son Dakika

Siirtli hafızlar buluştu

6 saat önce

Evrensel Hafızlar Derneği (EHAD) Siirt Şubesi hafız gençler için etkinlik düzenledi.

Siirtli hafızlar buluştu, System.String[]

Evrensel Hafızlar Derneği (EHAD) Siirt Şubesi hafız gençler için etkinlik düzenledi.

Hafızlık müessesesinin canlanması ve teşvik edilmesi amacıyla bir lokantada düzenlenen etkinliğe Siirt Müftüsü Ahmet Altıok da katıldı.


Müftü Altıok, Kur'an-ı Kerimi öğrenen, öğreten, muhtevasına vakıf olmaya çalışan ve bu uğurda hizmet verenlere her türlü katkıda bulunacaklarını söyledi.


Hafızlık müessesenin önemine değinen Altıok, şunları kaydetti:

Çok önemli bir müessese olan hafızlığın geliştirilmesi için büyük gayretler var. Bu müessese milli, manevi, ahlaki ve evrensel değerlere sahip, ruhsal ve bedensel yönden sağlıklı, üstün vasıflı, örnek nesiller yetiştirmeye katkı sağlıyor. Emeği ve katkısı olanlara teşekkürler ediyoruz."

Program dua ile sona erdi.

Müftü, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 04:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muharrem İnce'den itiraf: Cumhurbaşkanlığı seçiminde çekilmeyi düşündüm
MSB: PKK/YPG'li teröristlerin saldırılarına gerekli karşılık verilmektedir "Düğün konvoyundan ateş açılarak yaralandı" denilen kız çocuğunu, yanlışlıkla babası vurmuş İnce'den "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiası hakkında açıklama: Saray'a gidenden genel başkan olmaz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 23:01:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirtli hafızlar buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]