'Şikayet iddiası' başını yaktı! Belediye Başkanını şikayet eden Başkan yardımcısı görevden alındı - Son Dakika

'Şikayet iddiası' başını yaktı! Belediye Başkanını şikayet eden Başkan yardımcısı görevden alındı

04.05.2021 16:27
'Şikayet iddiası' başını yaktı! Belediye Başkanını şikayet eden Başkan yardımcısı görevden alındı, System.String[]

İzmir'deki Menderes Belediyesi, Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ı CİMER'e şikayet ettiği gerekçesiyle, Başkan yardımcısı Gürsel Rüzgar'ı görevden aldı.

Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Gürsel Rüzgar'ın Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ı CİMER'e şikayet ettiği iddia edilmişti. Rüzgar da konuyla ilgili, "CİMER'e yapılan başvuru hazine arazilerine yapılan yağmaya, talana karşı önlem alınması gerektiğine dairdir" demişti.

2 YENİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI ATANDI

Bu gelişme sonrasında Menderes Belediyesinden, Belediye Başkan Yardımcısı Gürsel Rüzgar'ın Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ı CİMER'e şikayet ettiği iddialarına ilişkin bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Menderes'te vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için çalışmaların devam ettiği ifade edildi. Gürsel Rüzgar ile ilgili çıkan haberlerin kamuoyunda yer edindiğinin belirtildiği açıklamada, "Hizmet kalitesini arttırmak, koordineli çalışmayı sağlamak adına birimler arası düzenlemeye giderek yönetim kadromuza 2 belediye başkan yardımcısı atayarak hizmetlerimizi sunmayı sürdürdük. Son zamanlarda belediye başkan yardımcımız Gürsel Rüzgar'la ilgili çıkan haberler kamuoyunda geniş şekilde yer almıştır. Süreçte, konunun netliğe kavuşması için belediye başkanımız Mustafa Kayalar, belediye başkan yardımcımız Gürsel Rüzgar'la bir araya gelmiş ve gerekli açıklama 28 Nisan Çarşamba günü kamuoyu ile paylaşılmıştır" denildi.

"YÖNETİM ANLAYIŞIMIZI GÖLGEDE BIRAKAN BİR DURUM OLDU"

Açıklamada, "Ancak çıkan son haberler kamuoyunda belediyemize yönelik olumsuz bir algıya neden olmuş, tüm çalışanlarıyla uyum içerisinde Menderes'e en iyi hizmetleri sunan yönetim anlayışını gölgede bırakan bir durumun da oluşmasına sebep oluşturmuştur. Bu zamana kadar başarılı hizmetleri ve projeleriyle gündemde yer alan belediyemizin adının bu tür bir olayla gündeme gelmesinin yanı sıra güven olgusunun da zarar görmesine yol açmıştır" denildi.

GÖREVDEN ALINDI

Belediye Başkan Yardımcısı Gürsel Rüzgar'ın Başkan Kayalar'ın talimatıyla görevden alındığının aktarıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Belediyemizi olumsuz şekilde etkileyen gelişmeler sonucunda belediye başkanımız Mustafa Kayalar'ın talimatıyla, 5393 sayılı belediye kanununun 49. maddesinin 7. fıkrası gereğince belediye başkan yardımcımız Gürsel Rüzgar'ın 3 Mayıs 2021 tarihi itibariyle görevi sona ermiştir. Menderes'imizin her bir ferdini ve belediyemizi olumsuz şekilde etkileyen hiçbir duruş veya girişime bugün olduğu gibi bundan sonra da izin vermemiz şeffaf belediyecilik ilkemize aykırı olacaktır. Dün olduğu gibi bugün de haktan, hukuktan yana hareket ederek, kanunların bize tanıdığı yetkiyle Menderes'imiz için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Herkesin sesi, her kesimin belediyesi olarak, adil ve eşit hizmet anlayışımızı şeffaflık ilkemizden ödün vermeden sürdüreceğiz."

'Şikayet iddiası' başını yaktı! Belediye Başkanını şikayet eden Başkan yardımcısı görevden alındı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Mustafa Kayalar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Güncel 'Şikayet iddiası' başını yaktı! Belediye Başkanını şikayet eden Başkan yardımcısı görevden alındı - Son Dakika


YORUMLAR (1)
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