Şikayet üzerine şikayet yağdı, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı

13.01.2026 20:16
Sosyal medyada trafik kurallarını anlattığı videolarla tanınan ve daha önce maaş kesintisi cezası verilen polis memuru Serkan Durmuş hakkında 4. kez soruşturma başlatıldı. Durmuş hakkında 12 ayrı şikayetin yapıldığı da belirtildi.

Sosyal medyada trafik kurallarını anlatan videolarıyla bilinen polis memuru Serkan Durmuş, paylaşımları nedeniyle başına iş açtı.

Daha önce hakkında 12 ayrı şikayetin geldiği Durmuş için maaşından kesinti uygulanması cezası verildi.Mevzuat gereğince bu durumda cezanın karşılığı olarak maaşından 4'te 1 oranında kesinti yapılmasına karar verildiği öğrenildi.

4. KEZ SORUŞTURMA AÇILDI

Ancak bu cezaya rağmen Durmuş, video çekmeye ve yayınlamaya devam etti. Durmuş'un sosyal medyada video paylaşmaya devam etmesi nedeniyle hakkında dördüncü bir soruşturmanın da açıldığı bildirildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • yunusorhan36 yunusorhan36:
    adam ne güzel uyarıyor bu adamın ahı bu soruşturma açanlardan kat kat çıksın 279 16 Yanıtla
    nevzat ak nevzat ak:
    amin…. birilerine batıyor ki şikayet ediyor 75 5
  • eray Bolat eray Bolat:
    insanlar bilincleniyor tabi cezalar düştü galiba yanındayız kardeşim çok bilgi öğrendik senden 174 11 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    emekli komiserim ve bu memur kamu hizmeti ni gönüllü yapıyor ödüllendirilmesi gerekir ceza yanlış. 154 15 Yanıtla
  • sehmus fatih sehmus fatih:
    adam gibi adam 132 16 Yanıtla
  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Medyadan kazandıgi para yediği cezanın 20 katı olunca o da devam ediyor.. o zaman başka ceza verecek sin 30 70 Yanıtla
    Murat Çil Murat Çil:
    Bu memur hediye kabul etmiyor bizzat şahidim 2 0
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
