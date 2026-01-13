Şikayet üzerine şikayet yağdı, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı

Sosyal medyada trafik kurallarını anlatan videolarıyla bilinen polis memuru Serkan Durmuş, paylaşımları nedeniyle başına iş açtı.
Daha önce hakkında 12 ayrı şikayetin geldiği Durmuş için maaşından kesinti uygulanması cezası verildi.Mevzuat gereğince bu durumda cezanın karşılığı olarak maaşından 4'te 1 oranında kesinti yapılmasına karar verildiği öğrenildi.
Ancak bu cezaya rağmen Durmuş, video çekmeye ve yayınlamaya devam etti. Durmuş'un sosyal medyada video paylaşmaya devam etmesi nedeniyle hakkında dördüncü bir soruşturmanın da açıldığı bildirildi.
