Sıkı bir diyete giren İclal Aydın, 3 ayda iğne ipliğe döndü
30.03.2021 13:38
Türk tiyatrosunun sevilen oyuncularından İclal Aydın, fazla kilolarından kurtuldu. 3 aydır sıkı ve dengeli bir diyet programıyla beslenen Aydın, adeta bambaşka biti oldu.
Son olarak TRT1 ekranlarında yayınlanan Egenin Hamsisi dizisinde başrol oynayan İclal Aydın, değişimiyle yeniden gündem oldu. Geçtiğimiz senelerde kullandığı ilaçlardan dolayı kilo alan Aydın, 3 aylık diyetin sonunda yeni bir forma kavuştu.
ESKİSİNDEN BİLE ZAYIF
Adeta iğne ipliğe dönen İclal Aydın, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafında 5 ay önce yeni bir yola çıktığını ve 3 aydır sıkı bir diyet programı uyguladığını söyledi. Fazla kilolarından kurtulduktan sonra şimdi kilo kontrol dönemine geçtiğini söyleyen oyuncu, bunun için de uzman bir kişiyle görüşmeye başladı.
İclal Aydın'ın yeni halini görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Emine Ün ve Ayşe Tolga gibi oyuncular, arkadaşlarına destek yorumunda bulundu.
İşte İclal Aydın'ın yeni hali:
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