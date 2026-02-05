Sikorski: Ukrayna Savaşı Avrupa tarafından finanse ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Sikorski: Ukrayna Savaşı Avrupa tarafından finanse ediliyor

05.02.2026 16:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşı için Avrupa'nın katkısının daha fazla olduğunu ifade etti.

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşında ayakta kalabilmesi için Avrupa'nın katkılarının ABD'nin katkılarından çok daha fazla olduğunu ifade ederek, "Şu anda Ukrayna'daki savaş bütünüyle Avrupa tarafından finanse ediliyor" dedi.

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Kritik Mineraller Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere gerçekleştirdiği Washington ziyareti çerçevesinde ABD medyasına açıklamalarda bulundu. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının Polonya açısından "varoluşsal tehdit" arz ettiğini vurgulayan Sikorski, "Kendimizi Rusya'nın tehdidi altında hissediyoruz. Rusya, bizimle savaşmış, işgal etmiş ve yaklaşık 100 yıl boyunca ülkemizi haritadan silmiş bir ülke. Bu nedenle de bize bir tehdit yönelttiklerinde buna inanıyoruz" dedi.

Rusya'nın sivil altyapıyı hedef alarak savaş suçu işlediğini vurgulayan Sikorski, "Ben de bizzat, Ukrayna'daki görüntülerde gördüğünüz o komünist toplu konutlardan birinde büyüdüm. Burada söz konusu olan müstakil evler değil. Bu yerler, bölgesel elektrik ve bölgesel ısıtma sistemlerine dayanır. Siz bu tesisleri vurduğunuzda oradaki yüksek apartmanlar ve siteler elektriksiz, ısıtmasız ve susuz kalır. Hatta patlamamaları için radyatörlerdeki suyu bile boşaltmak zorunda kalırsınız. Bu evler yaşanamaz hale geliyor. Ruslar, kendi halklarından olduğunu savundukları insanlara bunu yapıyor" dedi.

"Savaş bütünüyle Avrupa tarafından finanse ediliyor"

Ukrayna'nın ayakta tutulması çabasına Avrupa'nın katkılarının ABD'nin katkılarından çok daha fazla olduğunu vurgulayan Sikorski, "Şu anda Ukrayna'daki savaş bütünüyle Avrupa tarafından finanse ediliyor. ABD'nin sunduğu finansman, geçtiğimiz yıl ocak ayında sona erdi. Yaklaşık 200 milyar euro harcadık ve Ukrayna'yı önümüzdeki 2 yıl boyunca desteklemek için 90 milyar daha tahsis ettik" diye konuştu.

Sikorski, "ABD biraz istihbarat sağlıyor. Ayrıca ABD ile ortak yaptırımlar uyguluyoruz ve bu önemli. Halihazırda da ABD'nin diplomatik bir angajmanı söz konusu ve bunun başarılı olmasını umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Rus istihbaratının birçok liderin aleyhinde şantaj malzemesine sahip olduğu iddiası

Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın ABD'li pedofili suçlusu Jeffrey Epstein'in Rus istihbarat servisleriyle bağlantısının araştırılacağına ilişkin açıklaması sorulan Sikorski, "Bu yönde İngiliz basınında çıkan haberler var. Ayrıca bana aktarılan bilgilere göre bu canavarın korkunç faaliyetleri için Polonyalı çocukları devşirmeye çalıştığına dair bilgiler bulunuyor. Dolayısıyla Polonya vatandaşları zarar görmüşse elbette soruşturma yürütülür" dedi.

Başbakan Tusk'ın Rus istihbaratının bugün aktif görevde olan birçok lider hakkında şantaj malzemesine sahip olduğu açıklamasının kiminle ilgili olabileceğine ilişkin soruya Sikorski, "Burada söz konusu olan şey bal tuzakları. Bu, klasik bir KGB (Sovyetler Birliği'nin istihbarat ve gizli servisi) taktiğidir. Görünüşe göre çok sayıda korkunç şantaj malzemesi üretilmiş. Dolayısıyla evet, bu meselenin soruşturulması gerekiyor" cevabını verdi.

"Avrupa Lejyonu" önerisi

Kısa süre önce gündeme getirdiği "Avrupa Lejyonu" ile ilgili soru üzerine Sikorski, "NATO, Putin aleyhinde caydırıcılık oluşturmak gibi ciddi görevler için gerekli. Fakat daha alt düzeyden acil durumlar da söz konusu. Sizin (ABD'nin) güney sınırınız olduğu gibi bizim de güney sınırımız var. Akdeniz'in diğer ucunda, Libya'da bir avuç savaş lordu ve Rus paralı askerleri mevcut. Kendilerine kulağa hoş gelecek bir ifadeyle 'Afrika Kolordusu' diyorlar. Savunmasız olmamamız ve her defasında bu gibi tehditlerle başa çıkabilmek için ABD'yi yardıma çağırmamamız gerekiyor" dedi.

Avrupa'nın güney sınırındaki göç akınlarını kontrol edebilmek için küçük bir Avrupa gücü konuşlandırabilmesi ve limanları güvenlik altına alabilmesi gerektiğini vurgulayan Sikorski, "Afrika'da zaten operasyonlar yaptık ve örneğin Afrika Boynuzu'nda korsanları vurduk. Burada sadece bunu bir düzene oturtmaktan ve kalıcı bir hale getirmekten bahsediyorum, ki düşük çaplı tehditler için hazır durumda olabilelim" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Diplomasi, Politika, Güvenlik, Ukrayna, Polonya, Savunma, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Politika Sikorski: Ukrayna Savaşı Avrupa tarafından finanse ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı
Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış Rakam dudak uçuklatır Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış! Rakam dudak uçuklatır
Epstein bağlantısı Prens Andrew’i sarayından etti, çiftlik evine taşındı Epstein bağlantısı Prens Andrew'i sarayından etti, çiftlik evine taşındı
Youssef En-Nesyri Fenerbahçe’ye veda etti Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'ye veda etti
Eyüpspor’dan Gençlerbirliği karşısında muhteşem geri dönüş Eyüpspor'dan Gençlerbirliği karşısında muhteşem geri dönüş
Yer altında vatandaşları ayaklandıran olay: Daha önce ışık görüyorduk... Yer altında vatandaşları ayaklandıran olay: Daha önce ışık görüyorduk...

17:26
Merih Demiral Ülkü Ocakları Dergisi için yazı kaleme aldı
Merih Demiral Ülkü Ocakları Dergisi için yazı kaleme aldı
17:14
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
16:56
Tarkan’la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
Tarkan'la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
16:27
Arda’yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
Arda'yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
16:20
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 17:36:49. #7.11#
SON DAKİKA: Sikorski: Ukrayna Savaşı Avrupa tarafından finanse ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.