Sıla Yılmaz'ın Adı Laboratuvarla Yaşatılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sıla Yılmaz'ın Adı Laboratuvarla Yaşatılacak

05.02.2026 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybeden Sıla Yılmaz, Ankara'da bilgisayar laboratuvarıyla anılacak.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Osmaniye'de hayatını kaybeden Sıla Yılmaz'ın adı, öğrencisi olduğu Ankara Üniversitesi Keçiören Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda açılan bilgisayar laboratuvarında yaşatılacak.

Ankara Üniversitesi Keçiören Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda Radyoterapi bölümünde okuyan Sıla Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlere Osmaniye'de yakalandı. Enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Yılmaz'ın adı, depremin 3'üncü yılında öğrencisi olduğu okulda açılan bilgisayar laboratuvarında yaşatılacak. Sıla Yılmaz Bilgisayar Laboratuvarı'nın açılış töreni, Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar, Sıla'nın öğretmenleri ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Ünüvar, 6 Şubat'ın 3 yıldır hüzünle hatırlanan bir yıl dönümü olduğunu söyleyerek, "6 Şubat depremlerinde, Kahramanmaraş'ta, Adıyaman'da, Hatay'da, Osmaniye'de, farklı şehirlerde 17 genç evladımız hayatını kaybetti. 17 çocuğumuzun acısını yaşıyoruz. Biz Ankara Üniversitesi olarak çocuklarımızın adını da yaşatıyoruz. Farklı farklı birimlerde yaşatıyoruz. Bir deprem anıtımız var. Orada zeytin ağacımızın hemen gölgesinde çocuklarımızın adlarını oraya koyduk ki Ankara Üniversitesi yaşadığı sürece o çocuklarımızın adı yaşasın. Sıla Yılmaz kardeşimiz de Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulumuzun Radyoterapi programında 2'nci sınıf öğrencimizdi. 6 Şubat depremlerinde Osmaniye'de hayatını kaybetti" dedi.

'17 ÖĞRENCİMİZİN ADLARINI YAŞATIYORUZ'

Deprem felaketinde hayatını kaybeden 17 Ankara Üniversiteli öğrencinin adını, okuduğu fakültelerde yaşatmaya devam ettiklerini belirten Necdet Ünüvar, "Bu, var olan bir laboratuvara verilen bir isim değildir, sıfırdan yaptığımız bir bilgisayar laboratuvarıdır. Sıla kardeşimizin adıyla daha sonra Sıla'nın izinden giden kardeşlerimiz çok daha güzel bir eğitim alacaklar ve buradan memleketimize, milletimize, devletimize hizmet edecekler. Böylece Sıla, vefat ettikten sonra da hizmet etmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Bilgisayar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sıla Yılmaz'ın Adı Laboratuvarla Yaşatılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya’da vahşet Yunan yolcu, Türk kondüktörü öldürdü Almanya'da vahşet! Yunan yolcu, Türk kondüktörü öldürdü
Hamile eşini iki dizinin altından vurdu Ormanda yakalandı Hamile eşini iki dizinin altından vurdu! Ormanda yakalandı
Anadolu’nun en büyük şirketi resmen satıldı İşte yeni sahibi Anadolu'nun en büyük şirketi resmen satıldı! İşte yeni sahibi
Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar
MHP’li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
Babalarının telefonlarına el koyduğu üç kız kardeş ölüme atladı Babalarının telefonlarına el koyduğu üç kız kardeş ölüme atladı

14:29
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal’ın ölüm nedeni kesinleşti
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti
14:27
Epstein ölmedi mi Elden ele dolaşan bir fotoğraf ortalığı karıştırdı
Epstein ölmedi mi? Elden ele dolaşan bir fotoğraf ortalığı karıştırdı
14:21
Kante’nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor
Kante'nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor
14:14
Tartışma yaratan görüntü Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı
Tartışma yaratan görüntü! Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı
13:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suudi Arabistan ile ’’KAAN’’ ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile ''KAAN'' ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
12:57
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 14:49:03. #7.11#
SON DAKİKA: Sıla Yılmaz'ın Adı Laboratuvarla Yaşatılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.