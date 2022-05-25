Silah kaçakçısına jandarmadan operasyon - Son Dakika
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Silah kaçakçısına jandarmadan operasyon

25.05.2022 09:41
Silah kaçakçısına jandarmadan operasyon

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 1 kişi de gözaltına alındı.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 1 kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin İstanbul'dan ruhsatsız tabanca kaçıracağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine jandarma ekiplerince şüpheli takibe alındı. Şüphelinin yolcu olarak bulunduğu otobüs yol kontrol noktasında durduruldu. Şüphelinin üzerinde ve valizinde yapılan arama 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca fişeği ve bir miktar kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Ruhsatsız Silah, Jandarma, Elazığ, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silah kaçakçısına jandarmadan operasyon - Son Dakika


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