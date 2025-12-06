İlçe jandarma komutanı, silah kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İlçe jandarma komutanı, silah kazasında hayatını kaybetti

İlçe jandarma komutanı, silah kazasında hayatını kaybetti
06.12.2025 23:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta Korkut İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Kablan, makam odasında silah bakımı yaparken meydana gelen kazada hayatını kaybetti. Kablan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Çorum'a uğurlandı.

Muş'un Korkut ilçesinde, Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Kablan, makam odasında silah bakımı yaparken meydana gelen bir kaza sonucu yaşamını yitirdi. Cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Çorum'a uğurlandı.

JANDARMA KOMUTANI SİLAH KAZASINDA YAŞAMINI YİTİRDİ

Muş'un Korkut ilçesinde görev yapan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Kablan, makam odasında silah bakımını yaptığı sırada meydana gelen silah kazasında yaşamını yitirdi. Otopsi için Muş Devlet Hastanesi'ne götürülen Üsteğmen Kablan'ın cenazesi, işlemlerin ardından Türk bayrağına sarılı şekilde İl Jandarma Komutanlığı bahçesine getirildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Vefat eden Üsteğmen Kablan için İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Kablan'ın özgeçmişinin okunduğu törende dualar edildi. Törende, genç subayın eşi Elif Kablan gözyaşlarına hakim olamazken, Muş Valisi Avni Çakır ve görevliler tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Bir çocuk babası olan Üsteğmen Kablan'ın naaşı, törenin ardından memleketi Çorum'a uğurlandı.

Törene Vali Avni Çakır, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, İl Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, kent protokolü, askerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: DHA
Yurt dışından aldıkları tozla maske yaptılar, bin pişman oldular Yurt dışından aldıkları tozla maske yaptılar, bin pişman oldular
Aidat zammı kapıda İşte apartman ve site sakinlerinin dikkat etmesi gerekenler Aidat zammı kapıda! İşte apartman ve site sakinlerinin dikkat etmesi gerekenler
Trump kazan kaldırdı NATO’ya 2027’ye kadar süre verdi, çekilmekle tehdit etti Trump kazan kaldırdı! NATO'ya 2027'ye kadar süre verdi, çekilmekle tehdit etti
Çöp toplama sırasında kamyonu yandı, itfaiyeye sürdü Çöp toplama sırasında kamyonu yandı, itfaiyeye sürdü
Üç bakanlıkta üst düzey değişiklikler İşte yapılan tüm atamalar Üç bakanlıkta üst düzey değişiklikler! İşte yapılan tüm atamalar
SpaceX’ten dudak uçuklatacak halka arz SpaceX'ten dudak uçuklatacak halka arz

23:49
Trafik polisinin açığa alınmasıyla ilgili Şamil Tayyar’dan çarpıcı açıklama
Trafik polisinin açığa alınmasıyla ilgili Şamil Tayyar'dan çarpıcı açıklama
23:07
Domenico Tedesco’dan Galatasaray sorusuna flaş cevap
Domenico Tedesco'dan Galatasaray sorusuna flaş cevap
21:57
Fenerbahçe üstünlüğünü koruyamadı, zirvedeki puan farkı açıldı
Fenerbahçe üstünlüğünü koruyamadı, zirvedeki puan farkı açıldı
21:35
Vatandaş tepki gösterdi, vali harekete geçti 2 bin 200 dönümlük arazideki dev proje iptal edildi
Vatandaş tepki gösterdi, vali harekete geçti! 2 bin 200 dönümlük arazideki dev proje iptal edildi
20:54
Özellikle bir kesime öfke kustu: Cezaevinden çıkınca içlerinden geçeceğim
Özellikle bir kesime öfke kustu: Cezaevinden çıkınca içlerinden geçeceğim
20:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maduro ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maduro ile telefonda görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2025 03:28:56. #7.12#
SON DAKİKA: İlçe jandarma komutanı, silah kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.