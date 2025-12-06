İlçe jandarma komutanı, silah kazasında hayatını kaybetti

Muş'un Korkut ilçesinde, Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Kablan, makam odasında silah bakımı yaparken meydana gelen bir kaza sonucu yaşamını yitirdi. Cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Çorum'a uğurlandı.

JANDARMA KOMUTANI SİLAH KAZASINDA YAŞAMINI YİTİRDİ

Muş'un Korkut ilçesinde görev yapan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Kablan, makam odasında silah bakımını yaptığı sırada meydana gelen silah kazasında yaşamını yitirdi. Otopsi için Muş Devlet Hastanesi'ne götürülen Üsteğmen Kablan'ın cenazesi, işlemlerin ardından Türk bayrağına sarılı şekilde İl Jandarma Komutanlığı bahçesine getirildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Vefat eden Üsteğmen Kablan için İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Kablan'ın özgeçmişinin okunduğu törende dualar edildi. Törende, genç subayın eşi Elif Kablan gözyaşlarına hakim olamazken, Muş Valisi Avni Çakır ve görevliler tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Bir çocuk babası olan Üsteğmen Kablan'ın naaşı, törenin ardından memleketi Çorum'a uğurlandı.

Törene Vali Avni Çakır, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, İl Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, kent protokolü, askerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.