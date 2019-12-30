Silahla şaka yaparken arkadaşının sevgilisini öldürdü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Silahla şaka yaparken arkadaşının sevgilisini öldürdü - Son Dakika

Silahla şaka yaparken arkadaşının sevgilisini öldürdü

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir genç, boş zannettiği silahla şaka yaparken arkadaşının sevgilisini öldürdü.

Silahla şaka yaparken arkadaşının sevgilisini öldürdü, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir genç, boş zannettiği silahla şaka yaparken arkadaşının sevgilisini öldürdü.


Edinilen bilgiye göre, Gazi Celal Mahallesi Hamdibey Caddesi'ndeki bir evde, dün gece 3 arkadaş aşırı alkol aldı. Ev sahibi A.B., silahını çıkartarak, Selin K'ye hava atmak için şarjöründeki mermileri tek tek boşalttı. A.B, boş zannettiği silahı, arkadaşı S.D'nin kız arkadaşı Selin K'nin başına dayayarak tetiğe bastı. Ancak silah ateş alıp Selin K. hayatını kaybetti. Olayın öğrenilmesi ile birlikte şüphelileri yakalayan polis bölgede geniş çaplı araştırma başlattı. Olayla ilgili A.B. ve maktulenin sevgilisi S.D. gözaltına alındı. Süphelilerin sorgularının devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:54 Kaynak: İHA
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Silahla şaka yaparken arkadaşının sevgilisini öldürdü
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