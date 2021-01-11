Silahla yaralanan şahsa damarlı kemik ve doku nakli yapıldı - Son Dakika

Silahla yaralanan şahsa damarlı kemik ve doku nakli yapıldı

11.01.2021 13:02

Silahla yaralanan şahsa damarlı kemik ve doku nakli yapıldı Şanlıurfa'da ateşli silah ile bacağından yaralanan şahsa sevk edildiği Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bölgede ilk defa dünya standartlarında mikro cerrahi yöntemle damarlı kemik ve doku nakli yapıldı.

Silahla yaralanan şahsa damarlı kemik ve doku nakli yapıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da ateşli silah ile bacağından yaralanan şahsa sevk edildiği Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bölgede ilk defa dünya standartlarında mikro cerrahi yöntemle damarlı kemik ve doku nakli yapıldı.

Yaklaşık 8 ay önce bacağından silahla vurularak hastaneye sevk edilen 39 yaşındaki Mustafa Çiftçi isimli vatandaşa Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Coşkuner Kalın ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdullah Sürücü tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralanmasının ciddiyetine bağlı olarak bacağında 12 santimetre kemik hasarı bulunan hastaya El Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Numan Atılgan tarafından dünya standartlarında uygulanan damarlı kemik ve doku nakli operasyonu planlandı. Bölgede ilk defa uygulanan nakil hakkında açıklama yapan Op. Dr. Numan Atılgan, " Bu ameliyat sadece büyük merkezlerde yapılmakta olup bölgemizde ise ilk defa yapıldı. Mikro cerrahi ve teknik detaylar gerektiren ameliyatımız yaklaşık 5 saat sürdü. Kaval kemiğinin yanında bulunan fibula kemiğini damar kası ve cildiyle birlikte defektif bölgeye transfer ettik. 15 günlük takipleri boyunca hastamızda problem yaşamadık. Transfer ettiğimiz kemik canlılığını koruyor. Yaklaşık 1 ay sonra hastamızı yük vermeden yürütmeyi planlıyoruz.3 ay sonrada tam basarak yürümesini bekliyoruz. El cerrahisi kliniği olarak hastanemizin güçlü alt yapısıyla dünya standartlarında bu tür özellikli ameliyatları yaparak bölge insanımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Bacağına kemik nakli yapılan Mustafa Çiftçi ise, yaklaşık 8 aydır yatalak olduğunu belirterek, "Hayati tehlikem vardı, umudumu kesmiştim. Doktorlarımız bana bir umut verdi. Yoksa ayağım komple kesilecekti. Büyük bir başarıya imza attılar. Ayağıma tekrar kavuştum. Allah kendilerinden razı olsun. Hocam gibi insanları Urfa'da kaybetmek istemiyoruz. Böyle bir doktorun burada görev yapması bizim için büyük bir şans. Yaşanan bir kavgada fişek ayağıma isabet etti, ayağım parçalandı. İki operasyon geçirdim. Allah kendilerinden razı olsun" diye konuştu.

Yaklaşık 8 aydır yatağa mahkum olan hasta ise yapılan nakille sağlığına kavuştu. Yürüme aşamasına getirilen hastanın yaklaşık 45 gün sonra tamamen sağlığına kavuşması bekleniyor.

Silahla yaralanan şahsa damarlı kemik ve doku nakli yapıldı
Silahla yaralanan şahsa damarlı kemik ve doku nakli yapıldı
Silahla yaralanan şahsa damarlı kemik ve doku nakli yapıldı
Silahla yaralanan şahsa damarlı kemik ve doku nakli yapıldı

Araştırma Hastanesi, Mehmet Akif İnan, Şanlıurfa, Silah, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Silahla yaralanan şahsa damarlı kemik ve doku nakli yapıldı - Son Dakika


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