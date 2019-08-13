Son Dakika Haberleri: Şile'de otel yangını
Son Dakika Güncel Haber

Şile'de otel yangını

1 saat önce

Yangın çıkan otelden görüntü İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması Şile'de otel yangını -Ağva Göksu Deresi kenarında bulunan otelde çıkan yangın hasara neden oldu İSTANBUL (AA) – Şile Ağva'da bulunan otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın çıkan otelden görüntü
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması Şile'de otel yangını
-Ağva Göksu Deresi kenarında bulunan otelde çıkan yangın hasara neden oldu
İSTANBUL (AA) – Şile Ağva'da bulunan otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Göksu Nehri kenarı Yakuplu Caddesi Sal Sokak'ta bulunan bir otelde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Bayram tatili nedeniyle dolu olan otelin misafirleri yangın başlaması üzerine tahliye edildi. Ağva, Şile, Karacaköy itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın bir saat süren çalışmalar sonucu söndürüldü.
Yangında otelde büyük çapta hasar meydana geldi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 04:09 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rapçi Killa Hakan gözaltına alındı
İmamoğlu'ndan dikkat çeken Erdoğan çıkışı: Ben de onun kadar semboliğim AK Partili Metin Külünk, ABD ile oluşturulacak Müşterek Harekat Merkezi'ne tepki gösterdi Teröristbaşı Abdullah Öcalan ailesiyle görüştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.8.2019 05:12:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şile'de otel yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]