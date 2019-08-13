Şile'de otel yangını
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Yangın çıkan otelden görüntü İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması Şile'de otel yangını -Ağva Göksu Deresi kenarında bulunan otelde çıkan yangın hasara neden oldu İSTANBUL (AA) – Şile Ağva'da bulunan otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın çıkan otelden görüntü Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 04:09 Kaynak: AA
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması Şile'de otel yangını
-Ağva Göksu Deresi kenarında bulunan otelde çıkan yangın hasara neden oldu
İSTANBUL (AA) – Şile Ağva'da bulunan otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Göksu Nehri kenarı Yakuplu Caddesi Sal Sokak'ta bulunan bir otelde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Bayram tatili nedeniyle dolu olan otelin misafirleri yangın başlaması üzerine tahliye edildi. Ağva, Şile, Karacaköy itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın bir saat süren çalışmalar sonucu söndürüldü.
Yangında otelde büyük çapta hasar meydana geldi.
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