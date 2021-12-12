ŞİLE'DE 'TOPRAK ANA GÜNÜ' ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ - Son Dakika

ŞİLE'de geleneksel tarım meraklıları ve çiftçiler, her yıl kutlanan 'Toprak Ana Günü' etkinliğinde bir araya geldi. Etkinlikte konuşan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, İlçemiz doğal güzelliklerinin yanı sıra doğal ürünleriyle de bir marka olmayı hedefliyor ve bu yolda çalışmalar hızla sürüyor dedi.

Hızlı ve sağlıksız tüketime karşı geleneksel, sağlıklı ve temiz gıda, tohum, üretim ve yerel tatların önemine dikkat çekmek, bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla her yıl 10 Aralık'ta kutlanan 'Toprak Ana Günü' Şile'de bu yıl da kutlandı. Şile Belediye tarafından düzenlenen etkinlik, Şile Belediyesi Gençlik Orkestrası ve Bandosu'nun müzik dinletisi ile başladı. Türkiye'nin aktif Slow Food Earth Market tesciline sahip pazarlarının başında gelen Şile Yeryüzü Pazarı'nda düzenlenen etkinlikte birçok doğal gıda yapım ve tadım atölyeleri ziyaretçilerle buluştu. Şile'ye özgü yöresel lezzetlerle, birbirinden özel gastronomi reçetelerinin sunulduğu tadım ve uygulama atölyeleri ile etkinlik boyunca ziyaretçiler bilgilendirilirken, atölye sonrasında farklı lezzetlerin tadımı da gerçekleştirildi. Saat 10'da başlayan ve doğal tarım meraklılarının üreticilerle buluştuğu etkinlikte, geleneksel tarım ile ata tohumunun tarımda kullanımının önemi anlatıldı.

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı etkinlikte yaptığı konuşmada, Her zaman ifade ettiğimiz gibi ilçemiz doğal güzelliklerinin yanı sıra doğal ürünleriyle de bir marka olmayı hedeflemiş ve bu yolda çalışmalar hızla sürüyor. Kısa zaman önce coğrafi İşareti tescillenen Şile Bezi ve kısa zaman öncede bir coğrafi işaretimizde Şile Kestane Balımız aldı. Böylelikle doğallık gerçek anlamda savunulduğu sürece demek oluyor ki, bizler doğru yoldayız. Şile'mizin ismini daha yukarılara doğal ürünleriyle taşımaya devam edeceğiz. Çeşitli üniversiteler ve özel sektörden stant açan insanlarımız ilçemizden edindikleri ürünler ile kendi becerilerini burada sergiliyorlar. Ne mutlu ki, akademik anlamda ve profesyonel turizm işletmelerin mutfaklarında bölgemizde yetişen ürünler yer almakta dedi.

Vatandaşlar ve özellikle pazar tatili için Şile'ye gelenler etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.