Şile'nin ardından Marmara'nın bu sahillerinde de denize girmek yasaklandı - Son Dakika

Şile'de olumsuz hava şartları sebebiyle denize girmek yasaklanırken, bir yasak haberi de Bursa'nın Mudanya ilçesinden geldi.

Şile'de şiddetli rüzgar ve olumsuz hava şartları sebebiyle denize girmek ilçe kaymakamlığı tarafından yasaklandı. Marmara'nın güney kıyılarında bir yasak haberi de Mudanya'dan geldi. Mudanya Kaymakamlığı, Eşkel, Eğerce, Mesudiye sahillerinden Karacabey Boğazı'na kadar seyreden sahil şeridinde denize girmeyi olumsuz hava koşulları sebebiyle 1 gün süreyle yasakladı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Mudanya Kaymakamlığı tarafından Eşkel, Eğerce ve Mesudiye sahillerinde olumsuz deniz şartları ve denizdeki kuvvetli rüzgar durumundan dolayı can kayıpları ve boğulmaları önlemek amacıyla 23 Temmuz 2021 günü yüzmek yasaklanmıştır" denildi.

Yasağın diğer günlerde devam edip etmeyeceğinin hava tahminlerine bağlı olacağı bildirildi. - BURSA