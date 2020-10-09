Şili, Bolivya ve Panama'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı Güney Amerika ülkelerinden Şili'de 13 bin 220, Bolivya'da 8 bin 228, Orta Amerika ülkesi Panama'da 2 bin 463'e yükseldi.

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 53 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle, virüs kaynaklı can kaybı 13 bin 220'ye çıktı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 1753 artışla 477 bin 769'a, iyileşenlerin sayısı 450 bin 297'ye ulaştı.

Nüfusu 19 milyona yaklaşan Şili, Worldometer'a göre "dünyada en fazla vaka görülen 14'üncü ülke" konumunda bulunuyor.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 36 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 8 bin 228'e yükseldi.

Vaka sayısının 263 artarak 137 bin 969'a çıktığı ülkede, bugüne kadar 99 bin 812 Kovid-19 hastası sağlığına kavuştu.

Panama

Panama basınındaki haberlere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 15 artarak 2 bin 463'e, vaka sayısı da 754 artışla 118 bin 54'e ulaştı.

Ülkede şimdiye kadar 94 bin 391 kişi de iyileşti.