Şili'de göstericiler polisle çatıştı - Son Dakika
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Şili'de göstericiler polisle çatıştı

32 dakika önce

Şili'de metro ücretine yapılan zam ile başlayan ve şiddet olaylarına dönüşen gösterilerde göstericiler polisle çatıştı.

Şili'de metro ücretine yapılan zam ile başlayan ve şiddet olaylarına dönüşen gösterilerde göstericiler polisle çatıştı.

Göstericilerin başlıca toplanma noktası İtalya Meydanında binlerce gösterici, Şili Cumhurbaşkanı Sebastian Pinera hükümetine karşı düzenlenen gösteriler sırasında polisle çatıştı.

Şili'de göstericiler polisle çatıştı

İtalya, Şili, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 07:05 Kaynak: AA
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