Şili'de göstericiler polisle çatıştı - Son Dakika

Şili'de göstericiler polisle çatıştı
32 dakika önce
Şili'de metro ücretine yapılan zam ile başlayan ve şiddet olaylarına dönüşen gösterilerde göstericiler polisle çatıştı.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 07:05 Kaynak: AA
Şili'de metro ücretine yapılan zam ile başlayan ve şiddet olaylarına dönüşen gösterilerde göstericiler polisle çatıştı.
Göstericilerin başlıca toplanma noktası İtalya Meydanında binlerce gösterici, Şili Cumhurbaşkanı Sebastian Pinera hükümetine karşı düzenlenen gösteriler sırasında polisle çatıştı.
Son Dakika Boateng'in eşi, koronavirüs tehlikesi nedeniyle İtalya'ya dönmedi İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21'e yükseldi THY, 1 Mart'ta İtalya'ya yapacağı bazı seferleri iptal etti Milyonlarca İstanbullu'nun beklediği gece vapuru uygulaması başladı