Şili'de müzik festivalinin açılış gecesi hükümet karşıtı gösterilere sahne oldu - Son Dakika
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Şili'de müzik festivalinin açılış gecesi hükümet karşıtı gösterilere sahne oldu

7 saat önce

Şili'de Vina del Mar tatil beldesinde Latin Amerika'nın en büyük müzik festivalinin açılış gecesinde hükümet karşıtı gösteriler düzenlendi.

Şili'de müzik festivalinin açılış gecesi hükümet karşıtı gösterilere sahne oldu, System.String[]

Şili'de Vina del Mar tatil beldesinde Latin Amerika'nın en büyük müzik festivalinin açılış gecesinde hükümet karşıtı gösteriler düzenlendi.

BBC'nin haberine göre, 150 kadar maskeli gösterici, Vina del Mar'da festival için beldeye gelen birçok sanatçının konakladığı O'Higgins Oteli ile dükkanlara saldırdı.

Göstericilerin otelin önünde en az 7 aracı ateşe verdiği, konukların otelden geçici olarak tahliye edildiği ve bölgeye emniyet güçlerinin konuşlandırıldığı belirtildi.

Müzik festivalinin düzenlendiği Quinta Vergara Parkı'nın girişinde de göstericiler ile polis arasında çatışma yaşandığı, göstericilerin daha sonra yerel yönetim binalarının camları ve kapılarını kırdığı, beldede 10'dan fazla dükkanın hasar gördüğü ya da yağmalandığı kaydedildi.

Yetkililer, çıkan olaylarda 23 polis memurunun yaralandığını, 15 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Vina del Mar'ın içinde yer aldığı Valparaiso Valisi Jorge Martinez, şiddet olaylarından "radikal grupları" sorumlu tuttu ve "Anarşi istiyorlar, kargaşa ve şiddet istiyorlar." ifadesini kullandı.

Şili'deki gösteriler

Güney Amerika ülkesi Şili'de 2019'da hükümet karşıtı gösteriler patlak vermişti.

Başkent Santiago'da günde 3 milyondan fazla kişinin kullandığı metro ücretlerine 6 Ekim'de yapılan zamla başlayan ve 18 Ekim'de şiddetlenerek birçok kentte yağma olaylarına yol açan gösteriler, şiddet olaylarına dönüşmüştü.

Gösteriler nedeniyle ülkede 23 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi yaralanmış, 9 bin 203 kişi gözaltına alınmıştı.

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, halkın ekonomik sorunlarını anlayamadığı için özür dileyerek, ekonomik yardım paketini hayata geçirmiş, kabinesinden 8 bakanı değiştirmesine rağmen gösteriler devam etmişti.

Bunun üzerine diktatör Augusto Pinochet'nin 1990'da devrilmesinden sonra ilk kez, doğal afet söz konusu olmamasına rağmen "acil durum" ilan edilmiş ve güvenliği sağlama görevi orduya verilmişti.

Pinera, Pinochet döneminden kalma anayasanın değiştirilmesinin oylanacağı referandumun da 26 Nisan'da yapılacağını açıklamıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:48 Kaynak: AA
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