Şili'de Orman Yangınları: 18 Ölü, 20 Bin Tahliye

Şili'nin Nuble ve Bio Bio bölgelerinde geçtiğimiz haftadan bu yana devam eden orman yangınlarında 18 kişi hayatını kaybederken, 20 bin kişi tahliye edildi.

Güney Amerika ülkesi Şili, 24 aktif orman yangınıyla mücadele ediyor. Alevlerin en yoğun olduğu Nuble ve Bio Bio bölgelerinde 18 kişi hayatını kaybederken, Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric ülkenin güneyindeki iki bölgede afet durumu ilan edildiğini açıkladı. Boric osyla medya hesabından yaptığı açıklamada, "Devam eden ciddi orman yangınları nedeniyle, Nuble ve Bio Bio bölgelerinde afet durumu ilan etmeye karar verdim. Tüm kaynaklar seferber edilmiştir" dedi.

Başkent Santiago'nun yaklaşık 500 kilometre güneyinde yer alan iki bölgede şu ana kadar 8 bin 500 hektarlık alan yanarken, en az 250 ev yıkıldı ve yaklaşık 20 bin kişi tahliye edildi.

Yetkililer, şiddetli rüzgarlar ve yüksek sıcaklıklar gibi olumsuz şartların alevlerin yayılmasına neden olduğunu ve itfaiyecilerin yangınları kontrol altına alma çabalarını zorlaştırdığını belirtti. - SANTİAGO