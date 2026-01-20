PENCO, 20 Ocak (Xinhua) -- Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, ülkeyi etkisi altına alan orman yangınları nedeniyle başkent Santiago'nun yaklaşık 500 kilometre güneyinde yer alan Nuble ve Biobio bölgelerinde olağanüstü hal ilan etti.
Şili'yi saran orman yangınları, binlerce hektarlık alanı etkiledi ve birçok bölge kırmızı alarmla karşı karşıya.
Son Dakika › Güncel › Şili'de Orman Yangınları Nedeniyle Olağanüstü Hal - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?