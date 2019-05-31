Son Dakika Haberleri: Silifke'de 7 bin kişi stattaki iftar sofrasında buluştu
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Silifke'de 7 bin kişi stattaki iftar sofrasında buluştu

49 dakika önce

Mersin'in Silifke ilçesinde kaymakamlık tarafından organize edilen iftar programında 7 bin kişi Silifke Şehir Stadı'nda oruçlarını açtı.

Silifke'de 7 bin kişi stattaki iftar sofrasında buluştu, System.String[]
Mersin'in Silifke ilçesinde kaymakamlık tarafından organize edilen iftar programında 7 bin kişi Silifke Şehir Stadı'nda oruçlarını açtı.

Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir ve eşi Hayriye Cinbir, iftar öncesi yemeğe katılan vatandaşları tek tek ziyaret edip sohbet etti.

Kaymakam Şevket Cinbir, yaptığı konuşmada, Silifke Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Türk Kızılay'ı Silifke Şubesi, Diyanet Vakfı Silifke Şubesi, Silifke Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliğinde kurdukları iftar sofrasına katılanlara teşekkür etti. Ramazan atmosferinin neşe ve coşkusunun en fazla yaşandığı yerin iftar sofraları olduğunu belirten Kaymakam Cinbir, "Bu huzuru ve güzelliği bütün boyutlarıyla yaşamak için iftar sofralarımız garip, yoksul, muhtaç, akraba, dost ve komşularımızla buluşma sofralarımız olmalıdır. İftar sofraları, işvereni çalışanıyla, amiri memuruyla, evladı anne-babasıyla, zengini fakir ile iman, kulluk ve kardeşlik düzleminde buluşturan sofralar olmalıdır. Gereksiz şatafat, gösteriş ve israf ile sofralarımızın bereketine ve güzelliğine gölge düşürülmemeli diye düşünüyoruz. Ramazan Allah'ın bir çağrısıdır. Ramazan bizi barış yurduna davet etmek için gelir. Bize, dünyamızı barış yurduna döndürmek için gelir. Ramazan bizi doğrulardan kılmaya, bize iyilik ve güzellik getirmeye, insanlık değerlerini yeryüzünde egemen kılmamıza yardımcı olmaya gelir" dedi. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:50 Kaynak: İHA
Mersin, Silifke, Güncel
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