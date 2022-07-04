Açıklamada görüşlerine yer verilen Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, muhtarlardan ve vatandaşlardan gelen talepleri yerine getirmeye çalıştıklarını belirterek, güvenli, sağlıklı ve konforlu hizmet sunmaya devam edeceklerini kaydetti.

Bu kapsamda, Tosmurlu, Gazi, Göksu , Sarıcalar, Sayağzı, Yeni, Toros ve Mukaddem mahallelerindeki bazı yollarda asfaltlama yapıldı.

Kaynak: AA

Fen İşleri Müdürlüğü, Silifke, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Silifke'de 8 mahallede asfalt çalışması yapıldı - Son Dakika

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