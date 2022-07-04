Silifke'de 8 mahallede asfalt çalışması yapıldı

Mersin'in Silifke ilçesinde, 8 mahalledeki bazı yollarda asfalt çalışması gerçekleştirildi.
Silifke Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde yol iyileştirme çalışmalarını sürdürdü.
Bu kapsamda, Tosmurlu, Gazi, Göksu, Sarıcalar, Sayağzı, Yeni, Toros ve Mukaddem mahallelerindeki bazı yollarda asfaltlama yapıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, muhtarlardan ve vatandaşlardan gelen talepleri yerine getirmeye çalıştıklarını belirterek, güvenli, sağlıklı ve konforlu hizmet sunmaya devam edeceklerini kaydetti.
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