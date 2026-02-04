Silifke'de Bayrak Sevgisi Yürüyüşü - Son Dakika
Silifke'de Bayrak Sevgisi Yürüyüşü

04.02.2026 13:48
Silifke'de 'Bayrak Sevgisi' temalı yürüyüşte öğrenciler vatan sevgisini gösterdi.

Mersin'in Silifke ilçesinde 'Bayrak Sevgisi' temasıyla yürüyüş düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim öğretim yılının ilk haftasında ülke genelinde uygulamaya konulan 'Bayrak Sevgisi' teması kapsamında, Silifke ilçesi Taşucu Ortaokulu ile Taşucu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Öğrenciler, ellerinde Türk bayraklarıyla Taşucu Meydanı boyunca düzenlenen yürüyüşte birlik, beraberlik ve vatan sevgisini yansıttı. Meydan boyunca coşkuyla ilerleyen öğrenciler, bayrağa duydukları sevgi ve saygıyı sergiledikleri gösterilerle büyük beğeni topladı. Etkinlik sırasında meydanda bulunan vatandaşlarda destek vererek öğrencilerin coşkusuna ortak oldu.

Bayrak yürüyüşünün ardından program, tören alanında öğrencilerin seslendirdiği bayrak temalı şiirler ve İstiklal Marşı'nın coşkuyla okunmasıyla sona erdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

SON DAKİKA: Silifke'de Bayrak Sevgisi Yürüyüşü
