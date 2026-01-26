Silifke'de Fırtına Balıkçıları Sevindirdi

MERSİN'in Silifke ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle balık çiftliğinde meydana gelen ağ yırtılması sonucu balıkçılar ağlarını doldurdu.

İlçede dün etkisini gösteren kuvvetli rüzgar ve dalgalar, Taşucu Mahallesi açıklarında faaliyet gösteren bir balık çiftliğindeki ağların yırtılmasına neden oldu. Tekneleriyle denize açılan balıkçılar, ağlarını balıkla doldurup geri döndü. Tekneleri tıka basa dolan balıkçılar keyifli anlar yaşadı. Boğsak Balıkçı Barınağına gelen vatandaşlar da ucuz balık almanın fırsatını yakaladı.

Teknelerini dolduran balıkçılar, mutluluklarını dile getirdi.

Haber-Kamera: Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin),