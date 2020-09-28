Silifke'de heyelan nedeniyle kapanan yolda çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

Silifke- Mut kara yolunun 32. kilomteresinde ağustos ayında meydana gelen heyelan dolayısıyla kapanan yolun yeniden trafiğe açılması için çalışmalar yürütülüyor.
Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yolun ekim ayının ortalarına doğru yeniden trafiğe açılmasını beklediklerini kaydetti.
Öte yandan yolun kapanması nedeniyle ulaşım, Gülnar kara yolu üzerinden sağlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 10:23 - Kaynak: AA
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