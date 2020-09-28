Silifke'de heyelan nedeniyle kapanan yolda çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yolun ekim ayının ortalarına doğru yeniden trafiğe açılmasını beklediklerini kaydetti.

Silifke- Mut kara yolunun 32. kilomteresinde ağustos ayında meydana gelen heyelan dolayısıyla kapanan yolun yeniden trafiğe açılması için çalışmalar yürütülüyor.

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