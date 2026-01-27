MERSİN'in Silifke ilçesi açıklarında oluşan 2 hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İlçede etkisini gösteren sağanağın ardından Akdeniz açıklarında 2 hortum oluştu. Taşucu açıklarında çifte hortumu gören çevredekiler, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Hortumlar, bir süre sonra etkisini yitirerek kayboldu.
Silifke'de İki Hortum Görüntülendi
