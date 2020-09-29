Silifke'de sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

Mersin'in Silifke ilçesinde, 7 litre sahte içki ile 5 litre etil alkol ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Atakent Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atakent Mahallesi'nde bir evde kaçak içki üretimi ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Eve düzenlenen operasyonda ve şüpheli A.S'nin aracında, 7 litre sahte içki ile 5 litre etil alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.S'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.