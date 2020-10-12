Silifke'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri bir otomobili takibe aldı. Aracı D-400 karayolunda durduran ekipler uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen A.A ve S.Y'i gözaltına aldı.

Şahısların üzerinde 11 adet Captagon, 2 adet extacy uyuşturucu hap, bir miktar metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN