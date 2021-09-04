SİLİFKE SAHİLİNDE DENİZ KAPLUMBAĞALARI ALANI TEMİZLENDİ - Son Dakika

MERSİN'in Silifke ilçesinde Göksu Deniz Kaplumbağaları İzleme ve Koruma Projesi ekibi ile Akkuyu Nükleer A.Ş. çalışanları tarafından Göksu Deltası deniz kaplumbağalarının üreme alanı olan Kum mahallesi Plajında temizlik etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe Silifke Çevre Şube Müdürü Celaleddin Mülküt ve personelleri, vatandaşlar, gönüllüler ve Akkuyu Nükleer Santrali'ndeki Rus çalışanlar katıldı. Göksu Deltası sınırları içerisinde yer alan Kum mahallesi sahilinde çevre temizliği yapan vatandaşlar, sahilden plastik, cam ve çeşitli atıklar topladı. Orta Doğu Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü Araştırma Personeli Dr. Mustafa Korkmaz, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü nün deniz kaplumbağalarını koruma projesi kapsamında, Çevre Koruma bölgesinin sahil alanlarında deniz kaplumbağalarının üreme dönemi boyunca buradaki yuvalarını, yumurtalarını, ergin bireylerini ve yavrularının çıkışlarını izleme ve koruma faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere burada çalışmalar yürütmekteyiz. Bunlarla birlikte ara ara hem farkındalığı artırmak, Göksu Deltasını tanıtmak, Göksu Deltasındaki canlıların ve deltanın ekolojik önemini anlatmak, farkındalığı sağlamak amacıyla dönem dönem etkinlikler düzenliyoruz. Bu da o etkinliklerimizden birisi. Çevre temizliği etkinliği yapmak istiyoruz. Burada katılımcılarımızla Akkuyu Nükleer Santrali'nde çalışanlarla birlikte onlara hem deltayı anlatmak hem de diğer canlılar ile birlikte kullandığımız doğayı temizlemek ve ürettiğimiz atıkları bir miktar da olsa temizlemek amacıyla burada bulunuyoruz. Umarım faydalı oluruz, farkındalık oluştururuz. Hep beraber deltamızı korumak istiyoruz" dedi.