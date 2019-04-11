Silikon Vadisi’ne giden yerli projeler Rahvancı’ya emanet
8 dakika önce
Türkiye'de ve dünyada çok sayıda başarılı projeye imza atan, ODC Türkiye Danışmanı Elif Rahvancı, birçok yerli projeyi Silikon Vadisi'ne taşıyor çalınmasını önlüyor.
Türkiye'de ve dünyada çok sayıda başarılı projeye imza atan, ODC Türkiye Danışmanı Elif Rahvancı, birçok yerli projeyi Silikon Vadisi'ne taşıyor çalınmasını önlüyor. (Aysel Yücel)
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:04
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