Son Dakika Haberleri: Silikon Vadisi’ne giden yerli projeler Rahvancı’ya emanet

Silikon Vadisi’ne giden yerli projeler Rahvancı’ya emanet

8 dakika önce

Türkiye'de ve dünyada çok sayıda başarılı projeye imza atan, ODC Türkiye Danışmanı Elif Rahvancı, birçok yerli projeyi Silikon Vadisi'ne taşıyor çalınmasını önlüyor.

Silikon Vadisi’ne giden yerli projeler Rahvancı’ya emanet, System.String[]
Türkiye'de ve dünyada çok sayıda başarılı projeye imza atan, ODC Türkiye Danışmanı Elif Rahvancı, birçok yerli projeyi Silikon Vadisi'ne taşıyor çalınmasını önlüyor. (Aysel Yücel)
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:04 
Türkiye, Silikon Vadisi, Ekonomi
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