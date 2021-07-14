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Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'dan İBB'ye sivrisinekle mücadele önerisi Açıklaması - Son Dakika

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'dan İBB'ye sivrisinekle mücadele önerisi Açıklaması

14 Temmuz 2021 Çarşamba 17:03
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'dan İBB'ye sivrisinekle mücadele önerisi Açıklaması, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi MHP Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İstanbul'da son dönemde artan sivrisinek şikayetlerine ilişkin İBB'nin yetersiz kaldığını öne sürerek, büyükşehrin yetki ve bütçeyi ilçe belediyelerine devretmesini önerdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi MHP Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İstanbul'da son dönemde artan sivrisinek şikayetlerine ilişkin İBB'nin yetersiz kaldığını öne sürerek, büyükşehrin yetki ve bütçeyi ilçe belediyelerine devretmesini önerdi.

Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında gerçekleştirilen İBB Meclis toplantısında gündem maddeleri dışında soru önergeleri görüşüldü.

AK Partili Meclis üyesi Ömer Çetinkaya, İstanbul'da baş gösteren sivrisinek sorununa ilişkin başkanlık makamına cevaplanması amacıyla soru önergesi verdi.

Çetinkaya, 2020 yılı aralık ayında gerçekleştirilen meclis toplantısında Asya kaplan sivrisineği tehlikesine dikkati çekerek önlem alınmasını istediklerini hatırlatarak gelinen noktada İBB'nin önlem almadığının görüldüğünü söyledi.

Sivrisinekle mücadeleden sorumlu olan İBB'nin ilçe belediyelerinden ilaç talep ettiğini ifade eden Çetinkaya, ayrıca vatandaşlardan çalışma beklediğini kaydetti.

Soru önergesinde sivrisinekle mücadelede İBB'nin bugüne kadar yaptığı çalışmaları talep eden Çetinkaya'ya CHP'li Sağlık ve Salgın Hastalıklar Komisyonu Üyesi Gülay Demirel cevap verdi.

Demirel, İBB'nin 82 ekip 611 personelle 12 ay boyunca vektör mücadelesi yürüttüğünü ifade ederek, Asya kaplan sivrisineğinin üreme alanlarının diğer sivrisineklerden farklı olduğunu savundu. Bu sivrisineğin, insanların yaşam alanlarında saksı altları gibi küçük alanlarda türediğine işaret eden Demirel, belediye ekiplerinin özel alanlara giremediğini, talep edilmesi halinde destek verilebileceğini belirtti.

Demirel, sivrisinekle mücadeleyi Kovid-19 salgınına benzeterek tüm vatandaşların önlem alarak mücadeleye destek vermesi gerektiğini kaydetti.

İBB Meclisi MHP Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Yılmaz da söz alarak, çalışmaların yetersizliğini dile getirdi.

CHP'li belediyelerin çağrı merkezlerine gelen şikayetlerin önemli bir kısmını sivrisinek şikayeti oluşturduğunu belirten Yılmaz, "Çevresinde ormanı, yeşili, deresi göleti olan ilçeler sivrisinekten geçilmiyor. Sayın İmamoğlu, bu görevi, sorumluluğu, bütçeyi ilçe belediyelerine devretsin. Bizim bu mücadeleyi yapmak için araç, gerek ve personelimiz yok. Eğer bütçeyi bize devreder ve biz de buna göre aksiyon alırsak İstanbul'u sivri sineksiz daha güzel günler bekler." dedi.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'dan İBB'ye sivrisinekle mücadele önerisi Açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Volkan Yılmaz, İstanbul, Silivri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'dan İBB'ye sivrisinekle mücadele önerisi Açıklaması - Son Dakika


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