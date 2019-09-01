Son Dakika Haberleri: Silivri'de balıkçılar 'vira bismillah' dedi
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Silivri'de balıkçılar 'vira bismillah' dedi

7 saat önce

DENİZLERDE av yasağının kalkmasıyla birlikte Silivrili balıkçılar denize açıldı.

Silivri'de balıkçılar 'vira bismillah' dedi, System.String[]

DENİZLERDE av yasağının kalkmasıyla birlikte Silivrili balıkçılar denize açıldı.

Denizlerde bulunan av yasağı, bu gece itibariyle kalktı. Silivri'de de balıkçılar, gırgır tekneleriyle denize açılarak ağlarını bıraktı. Balıkçıları Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Milliyetçi Hareket Partisi Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, Ülkü Ocakları İstanbul 6. Bölge Başkanı Erhan Özkök ve Silivri Ülkü Ocakları Başkanı Özgür Bedel Silivri Limanı'ndan uğurladı. Gırgır teknesi kaptanları ve mürettebatları ile konuşan belediye başkanı Yılmaz, sezonun kazançlı geçmesini diledi. Yılmaz ve beraberindekiler sezonun bereketli geçmesi için yere nar attı. Daha sonra limandan 2 gırgır teknesi denize açıldı. İlk avda balıkçıların ağlarına ise yaklaşık 300 kasa istavrit takıldı.

Volkan Yılmaz, Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 07:57 Kaynak: DHA
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