Silivri'de eşeği traktörün arkasında sürükleyen sürücü gözaltına alındı - Son Dakika

Silivri'de traktörün arkasına bağladığı eşeği metrelerce sürükleyen sürücü, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Akören Mahallesi'nde bir kişi, dün akşam saatlerinde traktörün arkasına bağladığı eşeği metrelerce sürükledi.

Olayı gören vatandaşlar aracı durdurarak, jandarma ile Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneğine (HAYKURDER) durumu bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler yaralı eşek ile traktörün yanında koşarken bulunan terrier cinsi köpek koruma altına alınarak Silivri Belediyesine ait Rehabilitasyon Merkezine nakledildi.

HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı yaptığı açıklamada, tedavi altına alınan ve iç kanama riski bulunan eşeğin dizinde çıkık, tendonlarında hasar ve deri deformasyonları tespit edildiğini söyledi.

Ehliyetsiz de olduğu tespit edilen sürücü gözaltına alındı.