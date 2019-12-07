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Silivri'de evinde baygın bulunan öğretmen hayatını kaybetti

6 saat önce

Silivri'de üç gündür haber alınamayan ve yalnız yaşadığı evinde yarı baygın halde bulunan öğretmen, hastanede hayatını kaybetti.

Silivri'de evinde baygın bulunan öğretmen hayatını kaybetti, System.String[]

Silivri'de üç gündür haber alınamayan ve yalnız yaşadığı evinde yarı baygın halde bulunan öğretmen, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Silivri Basınkonut 2 sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, üç gündür haber alınamayan 39 yaşındaki İlbey Yılmaz isimli öğretmenin evinden kötü kokuların gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi. Çilingir marifetiyle eve giren ekipler, şahsın yarı baygın halde buldu. 39 yaşındaki öğretmen olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Ancak yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İlbey Yılmaz'ın, Silivri Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli olduğu, yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle öğretmenlik yapamadığı, Silivri merkezde bulunan bir okulda memur olarak görevlendirildiği, 1 ay önce de senelik izne çıktığı tespit edildi. İşe gelmemesi üzerine okul müdürünün konuyu İlçe Milli eğitim müdürlüğüne, müdürlük yöneticilerinin de durumu emniyete bildirdiği öğrenildi. 39 yaşında hayatını kaybeden İlbey Yılmaz'ın ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

(Yusuf Eker/İHA)

Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 11:10 Kaynak: İHA
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