Silivri\'de Kaza: Anne Baba Hayatını Kaybetti

İstanbul Silivri Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kınalı Gişeleri mevkiinde otomobil ile yolcu otobüsünün kafa kafaya çarpıştığı kazada, otomobilde bulunan anne baba hayatını kaybetti, 16 yaşındaki çocukları ağır yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Silivri ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametine seyreden, 34 ALV 748 plakalı yolcu otobüsü ile 59 ADN 734 plakalı otomobil gişelere geldiği esnada çarpıştı. Araçlar gişelerin beton blokları arasında sıkıştı. Kazayı gören otobüsteki yolcular ekiplere haber verdi. İhbar üzerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde adeta can pazarı yaşandı. Ekipler araç içinde sıkışan yolculardan G.Ş.'yi (16) ağır olarak hastaneye kaldırdı. Araç içindeki anne Fatma Şengün ve Emin Şengün olay yerinde hayatını kaybetti. Yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden Fatma ve Emin Şengün çiftinin cenazesi morga kaldırıldı.

Öte yandan kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken, kaza yapan araçlar ekipler tarafından kaldırıldı. Ağır hasar alan ve adeta kağıt gibi parçalanan araç ise dikkat çekti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL