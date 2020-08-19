Silivri'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim - Son Dakika

Silivri'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim
İçişleri Bakanlığının "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelgesi kapsamında, Silivri Gümüşyaka mahallesi kapalı pazar yerinde Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim yapıldı.
İçişleri Bakanlığının "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelgesi kapsamında, Silivri Gümüşyaka mahallesi kapalı pazar yerinde Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 14:02
Kaynak: AA
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