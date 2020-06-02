Silivri'de otomobil bariyerlere çarptı: 6 yaralı - Son Dakika

Kaza, saat 16.30 sıralarında D 100 karayolu Çanta mevkiinde yaşandı. Naim P.'nin kullandığı 34 ZJ 2719 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil içindeki 2'si çocuk 6 kişi sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobildeki yaralılar itfaiye ekiplerince çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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