Silivri'de otomobil bariyerlere çarptı: 6 yaralı - Son Dakika

Kaza, saat 16.30 sıralarında D 100 karayolu Çanta mevkiinde yaşandı. Naim P.'nin kullandığı 34 ZJ 2719 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil içindeki 2'si çocuk 6 kişi sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobildeki yaralılar itfaiye ekiplerince çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.