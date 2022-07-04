Onlarca mermimin sıkıldığı kavgada, 4'ü ağır 10 kişi yaralandı. Olayda yaralılar ambulans ve özel araçlarla Silivri Devlet hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan 4 kişi ambulanslarla çevredeki Eğitim Araştırma hastanelerine sevk edildi. Diğer yaralı 6 kişinin tedavileri Silivri Devlet Hastanesinde devam ediyor.

Kaynak: İHA

Fatih, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi! Silivri'de silahlı kavga: 4'ü ağır 10 yaralı - Son Dakika

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