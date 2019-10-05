Son Dakika Haberleri: Silivri'de trafik kazası: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Silivri'de trafik kazası: 3 yaralı

1 saat önce

Silivri TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsüyle temizlik aracının çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Silivri'de trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]

Silivri TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsüyle temizlik aracının çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Edirne istikameti Celaliye mevkisinde, Bülent Candan yönetimindeki 34 UBT 62 plakalı yolcu otobüsü ile Eşref Tunç idaresindeki belediyeye ait çöp toplama kamyonu çarpıştı.

Kazada otobüs şoförü Candan ve muavin Hasan Karabıyık ile çöp kamyonu sürücüsü Tunç yaralandı. Kazanın olduğunu gören çevredeki sürücüler, durumu 112 Acil Servis'e ve polise bildirdi.

Gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları yaralıları civardaki hastanelere kaldırdı. Otobüsteki 12 yolcu ise olay yerine gönderilen başka bir otobüsle kaza yerinden ayrıldı.

Tedavi altındaki 3 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sebebiyle tek taraflı kapanan yol hasarlı araçların çekilmesinin ardından açıldı.

TEM Otoyolu, Celaliye, Silivri, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beklenen yağış Edirne'de başladı
Beklenen yağış Edirne ve Kırklareli'de başladı! İstanbul'a çok az kaldı Dans görüntüleriyle tepki çeken sünnet düğünü için 3 kişiye gözaltı kararı Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 03:38:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Silivri'de trafik kazası: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]