Silivri'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu

29.01.2026 15:40
Polis, Silivri'de uyuşturucu ticareti yapan iki şahsı yakaladı ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirdi.

İstanbul Silivri'de uyuşturucu ticareti yapan şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri saha analizleri ve istihbari bilgiler neticesinde bir kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Polis ekipleri 24.Ocak günü saat 18.30 sıralarında Fatih Mahallesi'nde tespit edilen ikamet adresi önünde gerekli güvenlik önlemleri alınarak beklemeye başladı. Adresten çıkan H.İ. (43) isimli şahsın yapılan kontrollerinde ve üst aramasında 5.4 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Çalışmaların devamında ikamet adresine yönelik yapılan operasyonda H.D.(41) isimli şahıs yakalandı. Aramalarda ise 169.9 gram bonzai ve 38 bin 400 TL nakit para ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslardan H.İ. hakkında adli işlem yapılmasının ardından dosyası ikmalen gönderilmek üzere serbest bırakılırken, H.D. isimli şahıs ise 25 Ocak'ta sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - İSTANBUL

Kaynak: İHA

