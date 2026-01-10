Silivri'de Yangın Korkusu: Çıraklar ve İtfaiye Hızla Müdahale Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Silivri'de Yangın Korkusu: Çıraklar ve İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Silivri\'de Yangın Korkusu: Çıraklar ve İtfaiye Hızla Müdahale Etti
10.01.2026 21:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silivri Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın, çırakların dikkati ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Silivri Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde çıkan yangın, çırakların dikkati ve itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana gelirken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Silivri Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde akşam saatlerinde yangın çıktı. İş yerinden yükselen yoğun dumanı fark eden çıraklar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızlı şekilde müdahale etti. Yapılan ilk incelemelerde, iş yerinde açık unutulan UFO tipi ısıtıcının yangına neden olduğu belirlendi. Yangının çıraklar tarafından erken fark edilmesi ve ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde alevler büyümeden kontrol altına alındı. Yangın kısa sürede söndürülürken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Çalışkan'dan sanayi esnafına uyarı

Silivri Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Başkanı Ercan Çalışkan, yangından etkilenen iş yeri sahiplerine geçmiş olsun dileklerini iletti. Çalışkan, sanayi esnafına özellikle ısıtıcılar ve elektrikli cihazların kullanımı konusunda daha dikkatli olunması çağrısında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İstanbul, Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Silivri'de Yangın Korkusu: Çıraklar ve İtfaiye Hızla Müdahale Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediye meclisinde gergin toplantı İki kez ara verildi Belediye meclisinde gergin toplantı! İki kez ara verildi
Hapisten çıktı, MHP’li üst düzey ismi ziyaret etti Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti
Arınç’tan “Hasan Ufuk Çakır“ tepkisi: Bunlar siyasetin derecesini düşürüyor Arınç'tan "Hasan Ufuk Çakır" tepkisi: Bunlar siyasetin derecesini düşürüyor
Komşuyu karıştıran YPG’ye kritik bir çağrıda bulundu Komşuyu karıştıran YPG'ye kritik bir çağrıda bulundu
Ukrayna: Rusya iki sivil gemiye saldırı düzenledi Ukrayna: Rusya iki sivil gemiye saldırı düzenledi
Trump, tehditler savurduğu devlet başkanını Beyaz Saray’da ağırlayacak Trump, tehditler savurduğu devlet başkanını Beyaz Saray'da ağırlayacak

20:58
Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonuna damga vuran an
Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonuna damga vuran an
20:45
Galatasaray’ı deviren Fenerbahçe Süper Kupa şampiyonu
Galatasaray'ı deviren Fenerbahçe Süper Kupa şampiyonu
20:36
Osimhen gol attı, Galatasaray taraftarı isyan etti
Osimhen gol attı, Galatasaray taraftarı isyan etti
20:16
Şanlıurfa’daki bir evde gaz sıkışması sonucu patlama: 3 ölü, 4 yaralı
Şanlıurfa'daki bir evde gaz sıkışması sonucu patlama: 3 ölü, 4 yaralı
19:38
Tom Barrack, Şam’da Ahmed Şara ile görüştü
Tom Barrack, Şam'da Ahmed Şara ile görüştü
19:09
Uyuşturucu soruşturmasında Can Yaman serbest
Uyuşturucu soruşturmasında Can Yaman serbest
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 21:45:14. #7.11#
SON DAKİKA: Silivri'de Yangın Korkusu: Çıraklar ve İtfaiye Hızla Müdahale Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.