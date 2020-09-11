Silivri'deki açık hava müzesi yoğun ilgi görüyor - Son Dakika

Silivri'deki açık hava müzesi yoğun ilgi görüyor

Silivri'deki açık hava müzesi yoğun ilgi görüyorİSTANBUL, (DHA)-Silivri Belediyesi tarafından yenileme çalışmaları tamamlanarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda hizmete açılan Kalepark Sosyal Tesisleri bünyesindeki açık hava müzesi tesise gelen vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Silivri'deki açık hava müzesi yoğun ilgi görüyor

İSTANBUL, (DHA)-Silivri Belediyesi tarafından yenileme çalışmaları tamamlanarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda hizmete açılan Kalepark Sosyal Tesisleri bünyesindeki açık hava müzesi tesise gelen vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Silivri Belediyesi tarafından tarihi dokusu korunarak yenileme çalışması yapılan Kalepark Sosyal Tesisleri ziyaretçi akınına uğruyor. Çok sayıda sosyal donatının yer aldığı tesiste, özellikle açık hava müzesi büyük beğeni topluyor. Yaklaşık 150 eserin sergilendiği müzede adeta zamana yolculuk yapılıyor.

Silivri Kalesinin tarihi M.S. 3'üncü yüzyıla kadar uzanırken, kalıntıların çoğunun 9'uncu ve 12'nci yüzyıllara ait olduğu uzmanlar tarafından belirtiliyor. İlçenin çeşitli bölgelerinde bulunan birçok tarihi yapının hem korumaya hem de sergilemeye alındığı Kalepark Açık Hava Müzesinde Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait birçok mimari yapı ve tarihi eser bulunuyor. Müzede, yakın tarihten 800 yıl öncesine ait eserleri görmek mümkün.

Silivri Belediyesi tarafından işletilen Kalepark Sosyal Tesisleri, yeşil ve mavinin buluştuğu bir konumda yer alıyor. 47 metre yükseklikteki falezlerden Marmara Denizi seyredilirken, ağaçların ve yeşil alanların yoğunluğu da ziyaretçilerin beğenisini kazanıyor. Amfi tiyatro, seyir dürbünü, kafeterya, yürüyüş yolları, mesire alanı ve oyun parkının bulunduğu Kalepark, günün her saati misafir ağırlıyor.

ZİYARETÇİLERDEN BAŞKAN YILMAZ'A TEŞEKKÜR

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ziyaretçi kabulüne başlayan Silivri Belediyesi Kalepark Tesisleri, yeni yüzü ile ziyaretçi akınına uğradı. Özellikle tesis içerisinde bulunan açık hava müzesini gezen vatandaşlar, Kalepark'ta yapılan yenileme çalışmaları ve tarihi eserlerin korunması noktasında Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'a teşekkür etti.

Ziyaretçilerden Canan Aygören, 'Kalepark çok güzel olmuş. Daha önceki haline göre derlenip toparlanmış. Tarihi eserlerin böyle açık hava müzesi şeklinde dizayn edilmesi çok güzel olmuş. Ailecek gelinip gezilecek bir yer. Silivri Belediyesine bu güzel mekan için teşekkür ediyoruz.' dedi.

Ziyaretçilerden Yaşar Taş şöyle konuştu; 'Buranın eski hali çok kötüydü. Tek kelime ile berbattı. Çok düzensiz, bakımsız ve güvensiz bir yerdi. Ama şimdi burası cennet gibi olmuş. Ailenle çocuklarınla rahatlıkla gelip gezebiliyorsun. Önceden tarihi eserler kenara köşeye atılmış dağınık bir haldeydi. Şimdi hepsi bir arada güzelce sergilenmiş açıklamaları yazılmış. Her yönüyle muhteşem olmuş. Kalepark'ı bizlere yeniden kazandırdığı için Silivri Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz'a ve emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum.'

Ayşe Orman ise, 'Her köşesi, her tarafı ayrı bir güzelliğe kavuşmuş. Oturma alanları, piknik alanı, çocuk parkları ile her şey çok güzel düşünülmüş ve yapılmış. Gönlümüze göre olmuş. Başkanımıza teşekkür ediyorum.' dedi.

Ziyaretçilerden Bircan Karallı da,?Buranın eski hali çok kötüydü. Şimdiki hali çok çok güzle olmuş. Mesela amfi tiyatro salonu yapılmış, yollar, çiçekler, parklar yapılmış? dedi ve ekledi: 'Buradaki tarihi eserler perişan bir haldeydi hepsi toparlanmış müze yapılmış. Kışın gelip rahat oturamıyorduk kapalı kafeterya yapılmış. Fiyatlar da çok uygun. Çay 1 lira kahve 3 lira gayet uygun. Belediye başkanımız Volkan Yılmaz çok süper çalışıyor. Allah razı olsun. Silivri'yi Silivri yaptı. Kale Parkın bu hale geleceğini söyleseler hayatta inanmazdım. İnanılmazı gerçekleştirdi.'

Ali Tabakoğlu ise, 'Kale Park'ın eski haliyle şimdiki hali arasında sadece isim benzerliği var. Eskiden buraya gelip de eşini dostunu gezdirmen mümkün değildi. Özellikle bu tarihi eserlerle ilgili teşekkür etmek istiyorum. Bunlar parkın içinde bakımsız, dağınık ve düzensiz bir haldeydi. Ne olduğunu bakıp anlayamıyorduk. Şu an çok muntazam bir şekilde düzenlenmiş, açıklamaları yazılmış ve bir müze haline getirilmiş. Ben, 'Burada ne yapıyorlar ki bu kadar uzun sürdü, bu kadar kapalı kaldı burası" diye merak ediyordum. Açıldıktan ve gezdikten sonra gördüm ki çok kısa bir sürede bile tamamlanmış. Çünkü her taraf değişmiş. Silivri'nin bir sosyal tesisi var. Gururla misafirlerimizi, eşimizi dostumuzu alıp gelebiliyoruz. Başta Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum? şeklinde konuştu.

Silivri'deki açık hava müzesi yoğun ilgi görüyor

Volkan Yılmaz, Zafer Haftası, Silivri, Roma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 11:27 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Silivri'deki açık hava müzesi yoğun ilgi görüyor - Son Dakika

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