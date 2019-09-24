Silivri'deki depremin avcılar'daki binada çatlaklar oluşturdu iddiası

SİLİVRİ açıklarında meydana gelen depremin Avcılar 'daki bir binanın kirişlerinde çatlaklara neden olduğu iddia edildi. Binada incelemelerde bulunan Avcılar Belediyesi yetkilileri, bugün için binayı tahliye etmeyi düşünmediklerini ve yarın tekrar gelip binada incelemelerde bulunacaklarını açıkladı. Silivri açıklarında bugün meydana gelen deprem, İstanbul ve çevre illerde paniğe neden oldu. Depremin hissedildiği ilçelerden Avcılar'da bir binada depremin ardan kirişlerde çatlaklar oluştuğu ileri sürüldü. Boyacılık yapan Baykar Hergüner, Cihangir Mahallesi Çandarlı Sokak'taki 5 katlı binanın 4'üncü katındaki evinde depremin ardından çatlaklar oluştuğunu söyledi. Eşi Kiraz 'ın evde oğlu ile birlikte oturduğu sırada hissettikleri depremin ardından pencerelerin üzerindeki kirişlerde ince çatlaklıkların oluştuğunu söyleyen Hergüder, "Avcılar Emniyet Müdürlüğü 'ne haber verdik. Gelip baktılar. Avcılar Belediyesi'ne haber vereceklerini söylediler. Ben inşaatçıyım. Böyle şeyi asla bırakmam. Hanım aradı geldim çatlaklıkları gördüm. Her yıl evi iki kez boyuyorum. Sonu hüsran bunun. Bina 30 yıllık, 13-14 daireli. Bunlar iyi bir şeye el vermez" dedi.





BELEDİYEDEN BİNAYA İNCELEME: SAĞLAM DİYEMEYİZ

Polisin bildirmesi üzerine Avcılar Belediyesi İmar Müdürlüğü'nden bir ekip binaya gelerek inceleme yaptı. Belediye İnşaat Mühendisi Erkan Özen, incelemeden sonra, "Bu bina için analiz yaptırsanız yüzde 99 riskli çıkar. Yüzde 1 ihtimal bile veremiyoruz sağlamlıkla ilgili. İki dairede çatlaklıkların yeni oluştuğu söyleniyor. Bodruma da baktık. Bodrumda çatlak yok. Bina eski yönetmeliğe göre yapıldığı için sağlam diyemeyiz. Bugün için tahliye etmeyi düşünmüyoruz. Yarın bir daha gelip bakacağız" diye konuştu.

Cihangir'deki binanın 5 numaralı dairesinde oturanlar da evlerinin yatak odasındaki bir kolon ve bir kirişte bugünkü deprem ile birlikte çatlak oluştuğunu söyledi.

- İstanbul