Silopi çöplüğünde bıçaklandıktan sonra yakılmış kadın cesedi bulundu: Şüpheliler kadının kayınbiraderleri - Son Dakika
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Silopi çöplüğünde bıçaklandıktan sonra yakılmış kadın cesedi bulundu: Şüpheliler kadının kayınbiraderleri

15.05.2022 12:19
Silopi çöplüğünde bıçaklandıktan sonra yakılmış kadın cesedi bulundu: Şüpheliler kadının kayınbiraderleri

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki çöp toplama alanında bıçaklandıktan sonra yakılmış kadın cesedi bulundu. Kimlik tespiti yapılan kadının 2'si engelli 5 çocuk annesi 40 yaşlarında Van doğumlu Sakine Külter olduğu belirlendi. Olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Silopi ilçesine bağlı Başverimli beldesi sınırları içinde bulunan şehir çöplüğünün toplanma yerinde bir kadını cesedi bulundu. Bölgeden geçen vatandaşlar, çöplükte hareketsiz insanı görünce 112'yi aradı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ÖNCE BIÇAKLANMIŞ SONRA YAKILMIŞ

Ekipler, yaptığı kontrollerde kadının önce bıçaklanıp daha sonra yakıldığını belirledi. Alınan bilgilere göre, kimlik tespiti yapılan kadının 2'si engelli 5 çocuk annesi 40 yaşlarında Van doğumlu Sakine Külter olduğu belirlendi. Külter'in cesedi evinden 10 kilometre uzaklıkta çöplükte bulunurken, DNA ve otopsi işlemleri için Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

KAYINLARI GÖZALTINDA

Öte yandan, iddialara göre, maktulün parasının alındığı ve daha sonra kişi veya kişiler tarafından öldürüldüğü değerlendirilirken, olaya ilişkin 2'si kayını olmak üzere 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

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Engelli, Şırnak, Sakine, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Silopi çöplüğünde bıçaklandıktan sonra yakılmış kadın cesedi bulundu: Şüpheliler kadının kayınbiraderleri - Son Dakika


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12:19 Silopi çöplüğünde bıçaklandıktan sonra yakılmış kadın cesedi bulundu: Şüpheliler kadının kayınbiraderleri
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SON DAKİKA: Silopi çöplüğünde bıçaklandıktan sonra yakılmış kadın cesedi bulundu: Şüpheliler kadının kayınbiraderleri - Son Dakika
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