Silopi'de Çalışmalar Devam Ediyor
1 saat önce
Şırnak'ın Silopi Belediyesince ilçe merkezinden geçen uluslararası İpekyolu üzerindeki çalışmalar hızla devam diyor.
Şırnak
'ın Silopi
Belediyesince ilçe merkezinden geçen uluslararası İpekyolu
üzerindeki çalışmalar hızla devam diyor.
Silopi Belediyesince, ilçe merkezinden geçen tarihi uluslararası İpekyolu'ndaki eski ışıklandırmalar kaldırılarak yeni sipariş verilen ışıklandırmalar dikilecek. Belediye yetkililerince ilçe DEDAŞ arıza şefliği ekiplerince gereken alt yapı ve kablo döşeme işlemleri tamamlandıktan sonra direk dikimleri başlayacağı, ilçe merkezinin girişi ile çıkış kısmına kadar döşenecek 200 adet yeni ışıklandırma direklerinin dikileceği bildirildi. - ŞIRNAK
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:28 Kaynak: İHA
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