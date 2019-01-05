Son Dakika Haberleri: Silopi'de 'Mekke'nin Fethi' Etkinliği

Silopi'de 'Mekke'nin Fethi' Etkinliği

27 dakika önce

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı(TÜGVA) tarafından 'Mekke'nin Fethi' etkinliği düzenledi.

Silopi'de 'Mekke'nin Fethi' Etkinliği, System.String[]
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı(TÜGVA) tarafından 'Mekke'nin Fethi' etkinliği düzenledi.

Koç İlkokulu konferans salonunda düzenlenen etkinliğe Silopi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş, Silopi Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan ile siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu başkanları ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da katıldığı TÜGVA Genel Kurulu'ndaki konuşmasının bir bölümü sinevizyona yansıtıldı. TÜGVA çalışmaları hakkında yapılan slayt gösteriminin ardından Kuran-ı Kerim okundu. Daha sonra İmam Ahmet Bilen, Mekke'nin Fethi hakkında bilgi verdi. Mekke'nin Fethi'nde yaşanan olayların tiyatro gösterimiyle canlandırıldığı etkinliğin sonunda liseler arası kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere, Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş tarafından ödülleri verildi.

- Şırnak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:54 Kaynak: DHA

Şırnak, Mekke, Silopi, Güncel
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