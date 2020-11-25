Silvan'da lavantalar kadın eliyle toprakla buluştu - Son Dakika

Silvan'da lavantalar kadın eliyle toprakla buluştu

25.11.2020 10:49

Silvan'da lavantalar kadın eliyle toprakla buluştu Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde tarımda ürün çeşitliliğini artırmak ve ilçe ekonomisine katkı sağlamak amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında ilk lavanta ekimi Mesil Kepolu'nun 70 dönümlük tarlasında yapıldı.

Silvan'da lavantalar kadın eliyle toprakla buluştu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde tarımda ürün çeşitliliğini artırmak ve ilçe ekonomisine katkı sağlamak amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında ilk lavanta ekimi Mesil Kepolu'nun 70 dönümlük tarlasında yapıldı. Silvan ilçesinde ilk kez ekimi yapılan lavantalar, kadın eliyle toprakla buluştu.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının yüzde 70 hibe sunduğu Silvan Tarım Ürünlerinin Çeşitliliğini Artırılması Projesi kapsamında 70 dönümlük tarlada lavanta ekimi yapıldı. Yeşilköy Mahallesinde düzenlenen lavanta ekim törenine Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Çelik, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nejat Arslan, çiftçiler ve davetliler katıldı. Törende konuşan Kaymakam Çelik, Silvan'da önemli ürünlerin yetiştiğini belirterek, ürün yelpazesinin artırılması amacıyla bugün ilk kez lavanta ekimini yaptıklarını söyledi. Kaymakam Çelik, "Bu süreçte Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle birlikte çok çalışmalar yaptık. Ziraat mühendisi arkadaşlarımızı değişik bölgelere gönderdik. İstişare toplantıları yaptık. Verimliliği yüksek olan lavantada karar kıldık. Bugün iştirakçimiz Mesil Kepolu'na ait tarlada ekimini yaptık. Burada elde edeceğimiz sonuçlara göre önümüzdeki yıl çiftçilerimizi yönlendireceğiz. Biz inanıyoruz ki lavanta Silvan ilçemize çok yakışacak ve uyum yaşayacak bir bitki" dedi.

Silvan Tarım ve Orman Müdürü Nejat Arslan da lavantaların tamamen organik usullere göre yetiştirileceğini söyledi. Arslan, "Katma değeri yüksek tıbbı aromatik bitkilere göre bir ilk olacak. Burada elde edilecek gelir, katma değer ile birlikte çiftçilerimize kar sağlayacağız. Silvan Barajı Sulama Projesinin devreye girmesiyle birlikte bölgemizde var olan ürün çeşitliliği artırılacaktır. Lavanta giriştik projemiz GAP İdaresi tarafında kabul edilip uygulamaya geçildi. Bundan sonra bölgemizde tıbbı aromatik bitkiler yetiştirmek, bunun işlemesini yapıp, tesislerde ham maddesini elde ederek çiftçilerimizin gelir düzeyini artırmayı hedefliyoruz. 60-70 dönüm arazi üzerinde uygulama yapıyoruz. Bu arazilerde elde edeceğimiz gelir yüksek olacak. Ürünler birinci yıl çiçek açmaya başlayacak. ikinci üçüncü yılda pik yapacak. Hasat verdikten sonra kurutulacak. Entegre tesislerinden yağı çıkarıldıktan sonra satışa sunulacak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından lavantalar toprağa ekildi.

Silvan'da lavantalar kadın eliyle toprakla buluştu
Silvan'da lavantalar kadın eliyle toprakla buluştu
Silvan'da lavantalar kadın eliyle toprakla buluştu
Silvan'da lavantalar kadın eliyle toprakla buluştu
Silvan'da lavantalar kadın eliyle toprakla buluştu
Silvan'da lavantalar kadın eliyle toprakla buluştu
Silvan'da lavantalar kadın eliyle toprakla buluştu

Diyarbakır, Lavanta, Silvan, Kadın, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Silvan'da lavantalar kadın eliyle toprakla buluştu - Son Dakika Ekonomi


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