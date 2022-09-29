SİLVAN'DA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLE SİLAHLI SALDIRI - Son Dakika
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SİLVAN'DA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLE SİLAHLI SALDIRI

29.09.2022 05:26

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde kuyumculuk yapan Ö.T.'nin (38) kullandığı otomobile, borç- alacak nedeniyle husumetli olduğu kişi tarafından ateş açıldı.

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde kuyumculuk yapan Ö.T.'nin (38) kullandığı otomobile, borç- alacak nedeniyle husumetli olduğu kişi tarafından ateş açıldı. Ö.T. saldırıdan yara almazken, kaçan şüpheli ise yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Silvan ilçesinde Cami Mahallesi 226 sokakta meydana geldi. İlçede kuyumculuk yapan Ö.T.'nin kullandığı otomobile, seyir halindeyken tabancayla ateş edildi. Ö.T. saldırıdan yara almadan kurtulurken, otomobile ise 1 kurşun isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulunurken, kaçan şüpheli kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SİLVAN'DA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLE SİLAHLI SALDIRI - Son Dakika

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SON DAKİKA: SİLVAN'DA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLE SİLAHLI SALDIRI - Son Dakika
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