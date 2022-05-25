Silvan'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı - Son Dakika
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Silvan'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

25.05.2022 11:16
Silvan'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Silvan ilçesinde Selahaddin Eyyubi Ortaokulunda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Silvan ilçesinde Selahaddin Eyyubi Ortaokulunda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Silvan Selahaddin Eyyubi Ortaokulunda düzenlenen törende, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarının açılışı yapıldı.

Okul Müdürü Veli Yalçınkaya, fuarda öğrencilerin hazırladığı 12 projenin bulunduğunu belirterek, fuarı düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Açılışa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadri Özdemiral, şube müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Silvan'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Silvan'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı - Son Dakika
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